Opinie • 14:30 Een rolmodel hoeft geen Superwoman (m/v) te zijn Femke de Vries Goed voorbeeld doet goed volgen. Rolmodellen kunnen collega’s net dat ene zetje richting een nieuwe opleiding of carrièrestap geven. Zorg daarom voor diversiteit in rolmodellen op sleutelposities binnen je organisatie, schrijft Femke de Vries.

