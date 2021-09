Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: Robin Hood duikt op in Zwitserland, Spaanse turbulentie over een vliegveld en Italië focust op slimme bril.

1. Robin Hood op bezoek bij Wilhelm Tell

Zwitserland, dat is een land met lage belastingen en veel kapitaal in diepe kluizen. Niet bepaald een socialistisch paradijs. Maar de Alpenrepubliek kent wel jonge socialisten (de Juso Schweiz) en die namen enkele jaren geleden het initiatief tot een opzienbarend referendum over de belasting op kapitaal. Hun zogeheten '99%-initiatief' of Robin Hood-taks, voorziet dat gefortuneerden fors meer belasting gaan betalen.

De Juso Schweiz gaat ervan uit dat iedereen boven een grens van ZFr 100.000 (zo'n €92.000) aan inkomen uit aandelen, obligaties en vastgoed, de helft meer belasting moet betalen. Tot die grens betaal je het normale tarief, daarboven telt het inkomen plotseling dubbel mee voor de aanslag. Dus stel dat je ZFr 130.000 aan inkomen als dividend, rente en huur hebt, dan betaal je belasting over ZFr 160.000.

Volgens Juso-voorzitter Ronja Jansen kunnen mensen die jaarlijks meer dan een ton aan inkomen uit vermogen halen die belasting best betalen. Het zijn er volgens haar ook niet veel, maar één procent van de Zwitsers (vandaar het '99%-initiatief'). Opvallend is ook dat het taksplan van de Juso Schweiz een nationale heffing is; op dit moment heffen kantons en gemeenten belasting over inkomen uit vermogen.

De bedoeling is dat de regionale en lokale overheden er qua inkomsten niet op achteruitgaan, stelt Jansen. De voor de hand liggende vraag of rijken Zwitserland met hogere belasting zullen verlaten, wuift ze van de hand. Bangmakerij, aldus Jansen, 'Zwitserland heeft veel meer te bieden dan een aantrekkelijk belastingstelsel.'

Toch spreekt de financiële lobby GPF van een 'bedreiging voor de Zwitserse economie'. Juso Schweiz zegt daarop dat 99% van de Zwitsers 'die op kantoren, in de supermarkten of in de ziekenhuizen werkt' verantwoordelijk is voor de welvaart van het land, en niet 'een handjevol superrijken dat zonder iets te presteren van winsten leeft'. De jonge socialisten vinden dat met de opbrengsten ook de belasting op arbeid naar beneden kan.

Kan het plan rekenen op veel steun? In 1977 sprak 55% van de Zwitsers zich tegen een soortgelijk voorstel uit. Een peiling van onderzoeker GFS gaf in augustus aan dat er nu een nipte meerderheid is. Maar zekerheid hebben we pas 26 september.

2. Turbulentie in Spanje over luchthaven

De luchthaven van Barcelona wil al jaren uitbreiden en kreeg daarvoor begin augustus €1,7 mrd toegezegd. Genoeg voor een nieuwe terminal en tachtigduizend nieuwe banen, stelden de regering in Madrid en het Catalaanse bestuur opvallend eensgezind. Maar ruim een maand later is het plan op de lange baan geschoven en resteert een politiek slagveld.

De aanleiding: het nabij de luchthaven gelegen natuurgebied La Ricarda. De lokale milieubeweging wil dat beschermen, en kondigde een klacht in Brussel aan. Daarop volgde een ommezwaai bij de partij ERC, de grootste in het regiobestuur, en in Madrid was Podemos, de coalitiepartner van de regeringspartij PSOE, ook al tegen. Leider en vicepremier Yolanda Díaz liet zich uitgebreid in het groen van La Ricarda zien.

Vijf jaar uitstel dan maar, zo besloot premier Pedro Sánchez (PSOE) woensdag. Tot ergernis van de Catalaanse werkgevers, die moeten toezien hoe de luchthaven van Madrid wel uitbreidt (voor €1,6 mrd). De mislukte uitbreiding laat zien dat Catalonië zijn eigen boontjes moet doppen, aldus separatisten die zich zondag met tienduizenden roerden in Barcelona tijdens de Catalaanse feestdag La Diada.

Deze week spreken de Spaanse minderheidsregering en het Catalaanse bestuur juist over die afscheidingswens. De ERC steunt de minderheidsregering en zal na 'El Prat' nieuwe eisen gaan stellen, is de verwachting. Zonder ERC-steun geen begroting voor 2022 en dan ook geen €20 mrd Europese noodsteun, zo waarschuwde zakenkrant El Economista al.

3. Italiaanse toezichthouder struikelt over slimme bril

De presentatie van het nieuwste gadget van Facebook was eind vorige week amper voorbij, toen bleek dat de Italiaanse privacywaakhond Garante er al over aan de bel had getrokken bij de collega's van de Data Protection Commission (DPC) in Ierland. Want is het gebruik van de 'slimme bril' van Facebook, mede ontwikkeld door brillenconcern Essilor-Luxottica, eigenlijk wel slim, wil Garante weten.

Met de bril kun je bellen, muziek luisteren, maar ook foto's en filmopnames maken. Die kun je dan delen op, jawel, Facebook. Maar Garante vraagt zich af welke maatregelen de socialmediagigant heeft genomen om de privacy van gebruikers te beschermen, en in het bijzonder die van kinderen.

De DPC is de bevoegde toezichthouder in het dossier omdat het Europese hoofdkantoor van Facebook in Ierland is gevestigd. Het socialmediabedrijf zegt van tevoren over de bril te hebben gesproken met de DPC.

De Ierse burgerrechtenorganisatie ICCL kwam maandag met een vernietigend rapport over de DPC. Zo'n 98% van de bij de toezichthouder aangemelde zaken blijft liggen, aldus de critici.

Waar moeten we deze week op letten?

• De Hongaarse journalist Veronika Klump spreekt maandag over persvrijheid in Hongarije bij De Balie in Amsterdam.

• Noorwegen gaat maandag naar de stembus. Lees het verhaal van FD-correspondent Koen Verhelst.

• EU-klimaatchef Frans Timmermans spreekt dinsdag in het Europees Parlement over zijn Fit for 55-klimaatplannen.

• Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, komt woensdag met haar 'Staat van de Unie'-toespraak. De Europa-podcast van BNR gaat er ook over.

• Het Europees Parlement stemt woensdag over voorstellen die de rechten van 'zelfstandige' medewerkers van taxibedrijven en thuisbezorgingsdiensten moeten verbeteren (lees het artikel van FD-correspondent Ria Cats; maandag spreekt de Nederlandse rechter zich uit over de vraag of chauffeurs van Uber eigenlijk niet werknemers zijn).

• Windmolenparken op zee wekken energie op, maar ook ergernis bij vissers. In Nederland, maar ook in Frankrijk. Visserijorganisaties stapten naar het Hof van Justitie van de EU om steun voor offshorewindparken aan te vechten. Woensdag volgt het arrest. Het EU-Hof wees eerder een eis om de steun voorlopig op te schorten af.

Meer lezen (en luisteren)?

Wahlkampf Nog bijna twee weekjes, en het is verkiezingstijd in Duitsland. De SPD ligt nog altijd voor in de peilingen, en de christendemocraten doen er knarsetandend alles aan om de gelederen gesloten te houden. Lees ook de artikelen van FD-correspondent Gerben van der Marel, en bekijk deze documentaire eens van de economensite Makronom, over de Duitse sociale markteconomie, en de barsten daarin.

Mme Président Anne Hidalgo, burgemeester van Parijs, stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen in 2022. Haar Parti Socialiste deed het in 2017 nog rampzalig slecht. Oud-minister Arnaud Montebourg is op links een van Hidalgo's concurrenten. Op rechts lanceerde Marine Le Pen haar campagne, en hint de rechtse houwdegen Eric Zemmour dat hij ook meedoet.

Vrijhavens Het Verenigd Koninkrijk bestempelt havengebieden tot 'vrijhavens' om na de brexit meer handel en bedrijvigheid aan te trekken. Voor de concurrentiepositie van havens in Nederland, maar tot een vertrek van bedrijven leidt het niet, stelt deze analyse. Lees ook dit artikel over de gevolgen van de brexit voor families waarvan één van de partners niet-Brits is en uit de EU komt. Ondertussen is er teleurstelling over de geplande belastingverhoging in 'Singapore aan de Theems'.

Paddenstoel of je leven Het paddenstoelplukseizoen in Polen is begonnen. Maar hobbyplukkers vrezen Roemeense plukkers, die niet voor het eigen bord maar voor de handel actief zijn, noteert dit artikel. De paddenstoelen gaan naar Frankrijk en Duitsland.

De schuld van Na Spanje dreigen ook in Polen de stroomprijzen fors te stijgen. Premier Mateusz Morawiecki meent te weten hoe dat komt: het EU-klimaatbeleid. Specificeer op elke stroomnota wat de consument kwijt is aan het EU-beleid, suggereert hij.

