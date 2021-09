Europa 'Europa moet zelf ook beenhard uit de hoek komen' Politicoloog Jonathan Holslag schetst in zijn nieuwe boek 'Van muur tot muur' een apocalyptisch beeld van het Westen. Zelf lethargisch wegzakkend in consumentisme keek het na 1989 passief toe hoe de invloed van niet-democratische machten zoals China en Rusland toenam. 'Hoe laag kun je je broek laten zakken?'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Europa moet zelf ook beenhard uit de hoek komen' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren