Economie 'Het klimaat voor grote bedrijven is onguur aan het worden' Aan de vooravond van zijn laatste Prinsjesdag ziet Stef Blok een 'culturele verandering' in Nederland. De demissionair minister van Economische Zaken ziet 'een grote gemakzucht' richting grote bedrijven, die het gunstige vestigingsklimaat van Nederland ondermijnt. De rol van zijn eigen VVD hierin maakt hij klein.

