Europa Fort Europa doet zijn naam steeds meer eer aan De Europese politiek vreest een nieuwe migratiecrisis en waarschuwt dat ze geen Afghanen opneemt. Typisch 'Fort Europa', zeggen critici. Maar vroeger had dat begrip vooral een bureaucratische lading: de grens bleef dicht als je de juiste papieren niet had. Nu ontwikkelt Europa zich ook tot een echt fort.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Fort Europa doet zijn naam steeds meer eer aan Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren