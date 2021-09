Binnenland Boosheid en irritatie over geflopte formatiebesprekingen Een meerderheid van de Tweede Kamer gaat akkoord met de ervaren troubleshooter Johan Remkes als opvolger van informateur Mariëtte Hamer. De VVD'er krijgt de opdracht een minderheidskabinet te onderzoeken, maar als het aan D66 ligt is daarmee een meerderheidsvariant nog niet van tafel.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Boosheid en irritatie over geflopte formatiebesprekingen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren