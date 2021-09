Buitenland Europeaan Michel Barnier is nu een vertegenwoordiger van het 'ancien régime' Michel Barnier doet een gooi naar het Franse presidentschap in 2022. De bestuurlijke ervaring en internationale statuur zouden hem in een ander tijdperk topfavoriet hadden gemaakt. Maar niet in het huidige Frankrijk, waar somberheid en vermoeidheid over het politieke bedrijf overheersen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Europeaan Michel Barnier is nu een vertegenwoordiger van het 'ancien régime' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren