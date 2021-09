Bouw 'Door thuiswerken zijn investeringen in nieuw asfalt niet meer nodig' Ook na de coronacrisis zullen werknemers deels thuis blijven werken. Een nieuw kabinet moet daarom uitbreiding van de snelwegen en het spoor heroverwegen, adviseert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een donderdag gepubliceerd rapport.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Door thuiswerken zijn investeringen in nieuw asfalt niet meer nodig' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren