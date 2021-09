Europa Sloveens migratieminister Hojs: 'We moeten weten wie hier binnenkomt' Migratie is een 'topprioriteit' voor Slovenië, momenteel roulerend voorzitter van de Europese Unie. Maar verantwoordelijk minister Ales Hojs verwacht geen akkoord over een nieuw migratiepact, zoals Brussel wil. 'Eerlijk gezegd denk ik dat dit er nooit komt.'

