Politiek De politiek wil, maar kan nauwelijks ingrijpen bij Tata Steel De roep om overheidsingrijpen bij Tata Steel echode donderdag door de Kamer. Politici voelden de druk uit de IJmond om zelf te zorgen voor een groenere en schonere werkwijze van de staalproducent. Want wat valt er nog te verwachten van de Indiase aandeelhouder?

