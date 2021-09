Tech en media Hoe de EU een digitaal 'Pearl Harbor' wil voorkomen Frankrijk neemt de leiding in de Europese strijd tegen computerinbraken. Maar samenwerking binnen de EU blijkt lastig. Wat mag je bijvoorbeeld wel en niet aan elkaar doorspelen? Eén paardenmiddel staat alvast in de steigers: torenhoge boetes voor bedrijven met gammele beveiliging.

