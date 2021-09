Buitenland Superrijke Zwitsers hangt extra taks boven het hoofd Een verhoging van de vermogenswinstbelasting is de inzet van een referendum dat de gemoederen in het welvarende Alpenland flink bezighoudt. 'Een ondernemer móét rijk zijn.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Superrijke Zwitsers hangt extra taks boven het hoofd Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren