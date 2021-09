Politiek Omtzigt keert terug met hoogoplopend Afghanistandebat Pieter Omtzigt wilde rustig beginnen, na maanden van afwezigheid in de Tweede Kamer. Het Afghanistandebat op zijn eerste werkdag levert echter meteen een harde confrontatie tussen Kamer en kabinet op over gebrekkige informatieverstrekking.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Omtzigt keert terug met hoogoplopend Afghanistandebat Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren