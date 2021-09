Buitenland ‘Het is na Merkel belangrijk dat er iets nieuws gebeurt in Duitsland’ Het vertrek van bondskanselier Angela Merkel na zestien jaar dreigt samen te vallen met een historisch verlies van haar partij CDU/CSU bij de stembusgang deze zondag. Cultuur, Bureaucratie en gebrek aan visie van de bondskanselier hebben het land op achterstand gezet, zegt de invloedrijke econoom Monika Schnitzer.

