Buitenland 'Super-Jonas' moet gaan schipperen als premier De ‘rechtse’ sociaaldemocraat Jonas Gahr Støre (61) stevent af op het premierschap van Noorwegen. Hij zal zijn capaciteit tot compromissen sluiten hard nodig hebben om zijn minderheidskabinet tot een succes te maken.

