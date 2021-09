Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: mensen raken kwijt in Libië, stemmen komen niet aan in Hongarije en een opmerkelijk bouwplan in Spanje.

Foto: Reuters

1. Libische verdwijntruc treft duizenden

Waar zijn ze gebleven? Dit jaar haalde de Libische kustwacht 24.000 migranten en vluchtelingen die in bootjes onderweg waren naar Europa uit zee. Maar er zijn er maar 6000 geregistreerd in Libische detentiecentra, zei een woordvoerder van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) vorige week.

De omstandigheden in de detentiecentra zijn slecht: mensen zijn er het slachtoffer van afpersing en misbruik. Maar buiten die centra is helemaal geen toezicht van de Verenigde Naties, en zijn mensen volledig aan bendes overgeleverd. Die doen niet alleen aan smokkel, maar verkopen ook mensen. Daarbij wacht vrouwen het lot van seksslaaf. CNN meldde enkele jaren geleden dat mensen bij veilingen voor $400 van eigenaar wisselen.

In juni had de Libische kustwacht al 13.000 mensen uit zee gehaald. De IOM en haar collega's van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR spraken toen schande over een actie van het schip Vos Triton, geregistreerd in Gibraltar, maar van de Nederlandse rederij Vroon. Dat schip redde zo'n 270 mensen uit zee, maar droeg ze over aan de Libische kustwacht.

Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken van de EU, bezocht Libië onlangs. Hij zei toen dat nu het land na jaren van oorlog tussen de regering in Tripoli, en de Oost-Libische krijgsheer Haftar in een wat stabieler vaarwater lijkt te komen, 'het makkelijker is om humanere oplossingen te vinden voor migranten'.

Toen de oorlog in Libië oplaaide, deden bendes en mensensmokkelaars nog betere zaken, zei Borrell. Eerder dit jaar zei de Europese Commissie al dat de Libische detentiecentra wat betreft de EU sluiten.

Frontex, het Europees grensbewakingsagentschap, meldde vorige maand dat het aantal mensen dat de oversteek op de 'Centrale Middellandse Zee-route' stijgt. De VN denkt dat dit jaar zo'n 1100 mensen op de route zijn verdronken.

Foto: Reuters

2. Mysterieuze storing treft verkiezingen Hongaarse oppositie

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2020 leed de Fidesz-partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán een gevoelige nederlaag. Reden daarvoor was dat de oppositiepartijen hadden besloten één front te vormen tegen Fidesz, en elkaars kansrijkste kandidaat te steunen.

De oppositie heeft hetzelfde plan voor de nationale verkiezingen van 2021. Om te bepalen wie in districten dé kandidaat namens de oppositie zal zijn, kwamen er voorverkiezingen à la de VS. Die begonnen afgelopen weekeinde en duren tot zondag.

Stemmen kon zowel online als in persoon. De eerste uren ging dat zaterdag nog redelijk, maar al snel kreeg het systeem de hik, en een herstart hielp niets. Dus besloot de kiescommissie om het stemmen pas maandagochtend te hervatten.

De oppositiepartijen claimen dat de Hongaarse regering achter de storing van het systeem zit, maar Hongaarse media noteerden dat ze daarvoor bewijs leverden. Boedapest ontkent de problemen te hebben veroorzaakt, terwijl regeringsgezinde media meldden dat het IT-systeem voor de voorverkiezingen rammelt, dat de uitslag is voorgekookt, en dat het niet goed zit met de gegevensbescherming van mensen die stemmen.

Foto: Reuters

3. Azteken doen intrede in Madrid

In de briljante documentaire-serie Brieven aan de rest van Spanje bracht Stef Biemans vorige week een uitvinder in Galicië in beeld die een acht meter lange forel op wieltjes had ontworpen. Hij kon er zelfs rondjes mee fietsen.

Maar Spanje heeft meer verbijsterende projecten. Neem de kathedraal van Don Justo, een kerk zo'n twintig kilometer van Madrid, die bestaat uit weggeworpen en gerecyclede bouwmaterialen. De voormalige monnik Don Justo begon in 1963 met de bouw. Hij is nu 95 maar de kathedraal is nog niet af.

Het kan nog gekker. Vorige week bleek dat de theaterondernemer Nacho Cano in de Madrileense wijk Hortaleza een 29 meter hoge Azteekse piramide wil bouwen, tot onsteltenis van lokale politici. Het bouwwerk is nodig voor een musicalshow, die vier jaar moet gaan lopen.

Cano wil zijn te verrijzen theatergebouw 'Malinche' noemen, naar de Azteekse vrouw van Hernán Cortés, de Spaanse veroveraar van Mexico. Nog een saillant detail: de Azteekse piramide komt te liggen aan de 'Avenida de Machupichu' — maar Machu Picchu ligt in Peru en had niks met Azteken te makken maar alles met de Inca's.

Waar moeten we deze week op letten?

• Instituut Clingendael biedt maandagmiddag een online nabeschouwing op de Staat van de Unie-speech van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

• De EU-ministers van Europese zaken praten dinsdag onder meer over de conferentie over de toekomst van Europa. Lees ook het artikel van FD-correspondent Mathijs Schiffers.

• Een belangrijk moment in de Poolse rechtsstaatcrisis: woensdag moet het Constitutionele Hof in Warschau, een hof gecontroleerd door de regering, bepalen of de Poolse grondwet voorrang heeft op het Europees recht. De uitspraak is al drie keer uitgesteld.

• Zondag gaan de Duitsers naar de stembus? Gaat de SPD echt winnen? Houd de verhalen van FD-correspondent Gerben van der Marel scherp in de gaten.

• De Zwitsers spreken zich zondag in een referendum uit over een hogere belasting op vermogen (lees de vorige editie van Europamania).

