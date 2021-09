Milieu en klimaat 'De wereldwijde klimaattop in Glasgow is de laatste kans om de opwarming te stoppen' Met nog een maand te gaan tot de wereldleiders samenkomen in het Schotse Glasgow voor de belangrijkste klimaattop van het jaar, loopt de druk op landen om hun uitstoot sneller te verminderen hard op. Het succes van de top hangt vooral af van de wil van de Verenigde Staten en China om in actie te komen.

