Buitenland Volhouder Angela Merkel wist wel raad met ijdele alfa-mannen De Duitse verkiezingen zondag luiden het langverwachte afscheid in van bondskanselier Angela Merkel. Obama-achtige speeches heeft niemand haar ooit horen geven, en foutloos was ze allerminst. De domineesdochter uit de DDR was zestien jaar lang vooral pragmatisch en 'bodenständig'. En ze kon uitstekend strategisch zwijgen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Volhouder Angela Merkel wist wel raad met ijdele alfa-mannen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren