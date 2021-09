Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: ruzie over mobiliteit, in heel Europa.

Foto: Reuters

1. Kentekengetreiter in Kosovo

Servische gepantserde voertuigen die op weg zijn naar de grens met Kosovo, Servische straaljagers en helikopters die er luidruchtig rondvliegen... Wat is er aan de hand in Pristina en omstreken?

Even terug in de tijd: Kosovo was vroeger een Servische provincie, maar Belgrado raakte de regio kwijt na ingrijpen van de Navo eind jaren negentig. De Albanese meerderheid in Kosovo riep vervolgens de onafhankelijkheid uit (twee keer zelfs), wat Belgrado niet accepteerde (ook binnen de EU bestaat over die onafhankelijkheid nog altijd verdeeldheid: Nederland erkent die, Spanje bij voorbeeld weer niet).

En zo is Kosovo tot een typisch 'bevroren conflict' uitgegroeid. In het noorden van het landje wonen in enkele districten overwegend Serviërs die steun krijgen vanuit Servië. De rest van het land staat onder controle van de Kosovaarse, etnisch-Albanese regering in Pristina.

De afgelopen jaren hebben de VS en de EU geprobeerd om een diplomatieke oplossing te vinden voor het conflict tussen de twee. Dat is nog niet gelukt. De spanning in het gebied is nu weer opgelopen wegens iets tamelijk banaals: kentekens.

Dat zit zo. Kosovaren die met de auto in het door Serviërs gedomineerde noorden komen, moeten een tijdelijke kentekenregistratie kopen omdat het Servische bestuur aldaar hun kenteken uit Kosovo niet erkent. Een principieel pesterijtje, typerend voor de verzuurde relatie.

Maar Albanese Kosovaren kunnen ook treiteren. En zij zijn gaan eisen dat de Serviërs, als ze zich buiten 'hun gebied' wagen, een tijdelijke Kosovaarse kentekenregistratie moeten gebruiken.

Dat namen de Serviërs niet. Ze blokkeerden wegen en staken een kantoortje waar je Kosovaarse kentekens moet halen in brand. En de Servische president Aleksandr Vucic, die zich opstelt als een kampioen van de bedreigde mede-Serviërs en de Kosovaarse kentekencampagne 'misdadig' noemt, laat nu gepantserde voertuigen naar de grens van Kosovo rijden.

... en gelijk klinkt er oorlogstaal

De Kosovaarse premier Albin Kurti sprak daar uiteraard schande over. 'Servië veroorzaakt een ernstig internationaal conflict', zei hij. 'Servië wil duidelijk de militaire kaart spelen en de situatie laten escaleren.'

De EU probeert inmiddels te bemiddelen. De spanningen zijn slecht nieuws voor EU-voorzitter Slovenië, dat net een topconferentie over de Westelijke Balkan wil houden op 6 oktober, en het EU-toetredingsperspectief van de landen in die regio (het nieuwste relletje zal de scepsis in West-Europa over uitbreiding van de Unie niet hebben verkleind).

Foto: Reuters

2. Lekker (lokaal) bezig voor het klimaat...

De EU-lidstaten hebben in de strijd tegen klimaatverandering afgesproken om in 2030 55% minder van het broeikasgas CO₂ uit te stoten. Om dat mogelijk te maken, komt Brussel met allerhande plannen, zoals de introductie van een CO₂-prijs voor het wegverkeer.

Maar lokaal proberen mensen ook hun steentje bij te dragen. Neem Boris Palmer, namens de Groenen burgemeester van de Duitse stad Tübingen (qua aantal inwoners iets kleiner dan Alkmaar). Palmer lanceerde onlangs het plan dat eigenaars van brandstofslurpende en ruimtevretende SUV's fors meer moeten gaan betalen voor hun parkeervergunning.

Eerst rekende Tübingen voor een vergunning €30 per jaar, een lachertje voor Amsterdamse begrippen. De nieuwe tarieven in de Duitse studentenstad blijven hilarisch in vergelijking met onze hoofdstad (€120), maar SUV's gaan €180 per jaar betalen (Palmer wilde €360, maar dat ging de gemeenteraad te ver).

Dit is natuurlijk niet genoeg om de stad conform de wens van de raad in 2030 klimaatneutraal te laten zijn. Bij een ander klimaatplan bezorgden de burgers hun burgemeester zondag een slechte dag. Ze stemden tegen het plan om Tübingen-centrum aan te sluiten op de Regionalstadtbahn Neckar-Alb, een soort sneltram.

Aanjager is de lokale organisatie Nein zur Stadtbahn, die het project te duur vindt. Een betere busdienst werkt net zo goed en efficiënt, klinkt het. De actiegroep begon een intensieve campagne tegen de sneltram, compleet met claims over onveilige situaties voor fietsers.

... maar het gaat hard tegen hard

In de discussie over klimaat, het verkeer en auto's kom je wel vaker intensieve campagnes tegen. Vorige week sloeg de milieuorganisatie Transport & Environment (T&E) alarm: de auto-industrie probeert (opnieuw) het debat over strengere uitstootregels (voor de fijnproevers, de Euro 7-regels) naar zich toe te trekken, stelt T&E.

De nieuwe regels moeten in 2025 ingaan. De Europese autolobby stelde eerder dit jaar dat de strengere regels het einde van de verbrandingsmotor bespoedigen, dat de beoogde milieuwinst van de nieuwe normen waarschijnlijk marginaal is en dat auto's vanwege de strengere normen stukken duurder zullen zijn.

Welnee, stelt T&E in een notitie. De claim dat de verbrandingsmotor het haasje is, is nergens op gebaseerd, en die meerkosten per auto komen neer op de prijs van een upgrade van de lak die je bij een nieuwe wagen kiest. 'Smerige trucs', zo kwalificeert de organisatie de claims van de autolobby.

De autofabrikanten hebben pr-technisch natuurlijk nog wel wat terrein terug te winnen. Zeker sinds het sjoemeldieselschandaal. Vorige week bracht advocaat-generaal Athanasios Rantos van het Europees Hof in een Oostenrijkse zaak nog eens onder de aandacht hoe de software van het motormanagement van de auto werkt.

Let wel, het gaat hier op een update van de omstreden software — die zou dus na alle eerdere commotie schonere uitlaatgassen moeten opleveren. Nou... Rantos wees erop dat de update ervoor zorgt dat de motor uitlaatgas niet meer reinigt als het buiten kouder is dan 15 graden Celsius, of warmer dan 33 graden Celsius.

En hoe hoger je komt boven de 1000 meter, des te minder werkt de reiniging. Rantos constateerde droog dat deze instellingen 'niet representatief' zijn voor echte rijcondities in Oostenrijk: het is er best vaak kouder is dan 15 graden, en het komt er ook wel voor dat automobilisten in de bergen rijden.

Europamania in je mailbox? Wil je deze Europa-nieuwsbrief elke week per mail ontvangen? Schrijf je dan hier in. En hier zijn eerdere afleveringen.

Waar moeten we deze week op letten?

• Een drukke week bij het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg: maandag beginnen er hoorzittingen in een zaak aangespannen door Google en Alphabet tegen de Europese Commissie. Die legde Google een boete op van ruim €4 mrd wegens misbruik van een dominante marktpositie via Googles zoekmachine en de Google Play Store.

• De Europese Commissie komt woensdag met een plan van aanpak tegen mensensmokkel. Lees het verhaal van FD-correspondent Ria Cats.

• Mag de EU verdragen sluiten met Marokko die ook van toepassing zijn op de Westelijke Sahara, een gebied dat Marokko bezet houdt? Polisario, de organisatie die streeft naar onafhankelijkheid voor de Westelijke Sahara, begon daarover meerdere procedures. Het Hof van Justitie van de EU verschaft woensdag duidelijkheid.

• Het Poolse Constitutionele Hof komt donderdag wederom bijeen om na te denken over de vraag hoe de Poolse grondwet en het Europees recht zich verhouden. Vorige week kwam het gerecht niet tot een uitspraak; sommigen zien daar een concessie van Warschau in. Het was het vierde uitstel in een zaak die Polen buiten de Europese rechtsorde kan plaatsen.

• Donderdag is er een hoorziting bij het Europees Hof over het garnalenbedrijf Heiploeg. Dat concern, in 2013 getroffen door een Europese kartelboete, maakte in 2014 een 'flitsfaillissement' door. De vakbond FNV stapte daarover naar de rechter, en verloor. Maar via de Hoge Raad ligt de zaak nu in Luxemburg.

Meer lezen?

Duitse stem SPD-voorman Olaf Scholz won de verkiezingen in Duitsland. Een lastige coalitievorming ligt in het verschiet, zo signaleert FD-correspondent Gerben van der Marel. Lees hier zijn verhalen, en kijk ook eens naar de FD-special over Duitsland.

Handel Rusland moet niets hebben van de CO₂-grensbelasting die de Europese Commissie wil invoeren. Dus broedt Moskou nu op een eigen CO₂-belasting; dan legt Brussel die grenstaks niet op.

Mislukt Een referendum in Zwitserland over een hogere belasting voor rijken is uitgedraaid op een nederlaag voor Juso, de jonge socialisten in het Alpenland. Ondanks peilingen die een spannende strijd tussen pro en contra suggereerden, stemde twee op de drie Zwitsers tegen.

De oorlog Zeg tegen Poolse politici dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog Polen betrokken waren bij gruweldaden tegen joden, en het dak gaat van het parlement. De Poolse denktank PISM heeft een notitie gemaakt over wat de Poolse regering in ballingschap tijdens de Tweede Wereldoorlog voor joden deed.

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking, deze week met medewerking van Jasper Houtman. Volg ook de FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl.