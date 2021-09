Energie 'Met het gas merken jullie ook hoe Rusland opereert' Dreigt er een gascrisis in de Europese Unie? Met de winter in aantocht stijgen de prijzen, terwijl gasopslagen nog lang niet gevuld zijn. Daarbij rijst de vraag of Rusland in het conflict over zijn nieuwe gasleiding Nord Stream 2 de bevoorrading van de Europese markt als wapen inzet.

