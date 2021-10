Energie Texel is gewoon te mooi voor windturbines Texel zou in 2020 energieneutraal moeten zijn. Dat werd bij lange na niet gehaald. De huidige doelstelling is 2030. Maar ook dat lijkt onmogelijk, want het eiland wil geen windmolens of zonneweides. 'Texel is toch een mooi stukje Nederland.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Texel is gewoon te mooi voor windturbines Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren