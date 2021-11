Milieu en klimaat

Greta Thunberg heeft de rol van haar leven gevonden

Onder grote politiebegeleiding kwam Greta Thunberg zaterdag - per trein - aan in Glasgow, waar ze dit weekeinde zal meelopen in een grote klimaatmars. De jonge Zweedse kreeg wereldwijd bekendheid toen zij in 2018 in schoolstaking ging voor het klimaat. Ze is uitgegroeid tot symbool voor de verontruste jeugd.