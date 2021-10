Fiscaal Hoge energieprijzen maken groene subsidies overbodig De explosieve stijging van de energieprijzen maakt de subsidie van groene stroom niet langer noodzakelijk. Dat zou een lagere energienota voor burgers en bedrijven kunnen betekenen. Maar Den Haag wil de energieheffing niet zomaar afschaffen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Hoge energieprijzen maken groene subsidies overbodig Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren