Europa Kiezen is winkelen in Tsjechië, maar dan letterlijk Tsjechië liep al niet over van EU-liefde maar nu het land zijn 'gekste verkiezingen' sinds tijden ingaat, wordt de anti-Europatoon harder. Bij premier Babis, ondanks de EU-subsidies die zijn bedrijven opstrijken. En bij ultrarechts dat Tsjechisch bier en vlees in de strijd werpt.

