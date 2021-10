Energie Gasdeal met Hongarije zet Russisch-Oekraïense relatie verder op scherp Oekraïne is woedend op Hongarije, dat onlangs een gasdeal sloot met Gazprom. Kiev eist dat Duitsland en de Verenigde Staten sancties afkondigen tegen het Russische staatsgasbedrijf. Intussen heeft ook Europa zo zijn verdenkingen tegen Gazprom, dat te weinig gas zou leveren.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Gasdeal met Hongarije zet Russisch-Oekraïense relatie verder op scherp Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren