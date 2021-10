Pensioenen Pensioenbom dreigt te ontploffen in het gezicht van Duitse jongeren De onbetaalbaarheid van de pensioenen is een van de grootste problemen die Duitsland boven het hoofd hangt. Voor jongeren een ramp. Maar tijdens de afgelopen verkiezingsstrijd durfde niemand ‘die tikkende tijdbom’ aan te roeren.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Pensioenbom dreigt te ontploffen in het gezicht van Duitse jongeren Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren