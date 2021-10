Politiek Opmars van 'parapolitici' in de Kamer dreigt kloof met burger te vergroten Op het Binnenhof groeit de vraag naar politici die afkomstig zijn uit het maatschappelijk middenveld of bedrijfsleven. Goed voor de nieuwe bestuurscultuur. Maar het tegenovergestelde gebeurt: partijen trekken steeds vaker politici aan met louter Haagse ervaring.

