Buitenland 'Klubobmann' Kurz blijft aan de touwtjes trekken in Oostenrijk De Oostenrijkse christendemocratische bondskanselier Sebastian Kurz geeft onder hoge druk van zijn groene coalitiepartner het leiderschap over de regering door aan partijgenoot Alexander Schallenberg. Maar er zijn weinig twijfels dat Kurz achter de schermen de sterke man in Wenen blijft.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Klubobmann' Kurz blijft aan de touwtjes trekken in Oostenrijk Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren