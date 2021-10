Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: de Franse president Macron staat stil bij de geschiedenis, net als Spanje.

Foto: Reuters

1. Macron: extreem geweld tegen Algerijnen onvergeeflijk...

17 oktober 1961 is een zwarte dag in de moderne politieke geschiedenis van Frankrijk. Op die dag trad in Parijs de politie snoeihard op tegen tienduizenden Algerijnen die demonstreerden tegen repressie door de Franse staat. Zeker tweehonderd mensen kwamen om het leven. De politie sloeg of schoot ze dood, en gooide slachtoffers en masse in de Seine.

'Een onvergeeflijke misdaad', zo kwalificeerde Macron zaterdag wat er gebeurde. De politie verrichtte destijds 12.000 arrestaties, en bracht honderden mensen over naar Algerije. De repressie tegen de Algerijnen in Frankrijk had alles te maken met de onafhankelijkheidsoorlog in hun land. Algerije werd uiteindelijk in 1962 zelfstandig.

Macrons voorganger François Hollande had in 2012 het politieoptreden 'bloedige onderdrukking' genoemd. Macron gaat nu verder. Hij wijst op de verantwoordelijkheid van de politie, en in het bijzonder op die van politiechef Maurice Papon (die tijdens de oorlog samenwerkte met Hitler-Duitsland — lees hier meer). 'Vele families hebben de lichamen van hun naasten nooit teruggezien', staat in de verklaring die het Élysée zaterdag verspreidde.

Of Macrons woorden genoeg zijn, is de vraag. Parijse burgemeesters riepen de president zaterdag op om de verantwoordelijkheid van de Franse staat te erkennen, 17 oktober uit te roepen tot officiële herdenkingsdag en nabestaanden compensatie te bieden. Hoeveel mensen er zestig jaar geleden om het leven kwamen is nooit precies vastgesteld.

... in het licht van de naderende verkiezingen...

Macron zelf is gebrouilleerd met de huidige Algerijnse regering, na kritische opmerkingen over het regime in Algiers. In september maakte hij excuses richting de 'harkis', Algerijnen die destijds voor Frankrijk streden maar eenmaal na de onafhankelijkheid en naar Frankrijk gevlucht in de kou stonden.

Waarnemers zien een relatie tussen het beleid van Macron en de presidentsverkiezingen van april volgend jaar — de nazaten van de harkis stemmen bijvoorbeeld meestal rechts. Vorige week ontvouwde Macron ook al een nieuw investeringsplan om de Franse industrie te steunen.

De peilingen zijn gunstig voor de president. Volgens een maandelijke enquête van de onderzoekers van Ifop voor de Journal du Dimanche heeft 40% van de Fransen vertrouwen in Macront, twee procentpunt meer dan bij het vorige onderzoek. Zeker onder Franse jongeren groeit de steun.

Volgens een andere enquête gaat het staatshoofd in april met gemak de eerste ronde van de presidentsverkiezingen winnen, maar gaat de strijd om de andere plek in de tweede ronde tussen de rechts-conservatieve Xavier Bertrand, en de radicaal-rechtse kandidaten Marine Le Pen en Eric Zemmour. Die zitten elkaar echt op de huid. Voor oud-brexitonderhandelaar Michel Barnier is geen plek weggelegd, en ook de socialistische kandidaat Anne Hidalgo is kansloos.

... waar een oude bekende zich heeft gemeld

Veel aandacht in Frankrijk gaat dan wel uit naar Macron en de radicaal-rechtse Zemmour, dat wil niet zeggen dat er niets anders gebeurt. Zo gaf Macrons oud-premier Edouard Philippe, de eerste burger van Le Havre, onlangs het startschot voor zijn eigen politieke beweging, Horizons genaamd.

Horizons meldt zich voor het al behoorlijk drukke rechtse deel van de politieke arena. Philippe werkte dan wel voor Macron, hij is rechts-conservatief. De burgervader van Le Havre was populair als premier, en kwade tongen beweren dat hij daarom uiteindelijk zijn ambt moest opgeven.

Opvallend genoeg is Philippe's doel bij de presidentsverkiezingen van 2022 de herverkiezing van Macron. Hij wil 'een stabiel fundament' voor een nieuwe termijn voor de president scheppen, zei Philippe bij de lancering van zijn beweging. De voormalig premier wil onder meer dat een nieuwe Franse regering verder gaat met de hervorming van het pensioenstelsel. Die staat nu in de ijskast omdat het verzet van de bonden te groot was.

Verder hamert Philippe op een ambitieus klimaatbeleid en meer geld voor justitie. Hij zou zich willen richten op de presidentsverkiezingen van 2027.

Foto: Reuters

2. Ook Spanje staat stil bij het verse verleden

Niet alleen Frankrijk praat op dit moment over de recente geschiedenis, Spanje doet dat ook. Woensdag is het tien jaar geleden dat de Baskische afscheidingsbeweging ETA de gewapende strijd opgaf. Dat gebeurde na langdurig overleg met de Spaanse regering, destijds onder leiding van premier José Zapatero van de socialistische PSOE.

In El País blikte Zapatero zondag terug op de wapenstilstand. De sleutel tot de uiteindelijke daad van de ETA was het onderhouden van indirect contact na de laatste grote bomaanslag, op 30 december 2006, op het Madrileense vliegveld Barajas. Daarbij vielen twee doden en 52 gewonden. De ETA had van tevoren wel gewaarschuwd dat er een explosie op het parkeerterrein van terminal 4 van Barajas zou plaatshebben, maar de evacuatie van het complex ging voorbij aan twee Ecuadorianen die in hun auto lagen te slapen.

Zapatero benadrukt in El País dat het besluit het geweld te staken een eenzijdige beslissing van de ETA was. De Spaanse regering beloofde geen tegenprestaties, zei hij.

Ander historisch nieuws in Spanje plaatste vorige week oud-premier Adolfo Suárez in een ongunstig daglicht. Suárez, de eerste premier van democratisch Spanje na de dood van dictator Franco in 1975, wilde eind zeventiger jaren niet zomaar plaatsmaken voor een nieuwe regering. Dat koning Juan Carlos II, tegenwoordig zelf persona non grata wegens een omkoopschandaal en andere uitspattingen, Suárez 'overhaalde' door hem in de adelstand te verheffen, was wel bekend.

Maar vorige week meldden Spaanse media dat Juan Carlos Suárez ook omgerekend €1 mln had gegeven van smeergeld dat de vorst uit Saoedi-Arabië had ontvangen. Bron voor het verhaal is een oud-chef van de inlichtingendienst, aan wie Juan Carlos zou hebben bekend dat hij het geld aan Suárez had gegeven. Suárez overleed in 2014.

Waar moeten we deze week op letten

• Het Europees Parlement overlegt maandag over de Europese 'Van boer tot bord'-strategie voor een duurzamere voedselketen, en stemt daar dinsdag over.

• De Poolse premier Morawiecki meldt zich dinsdag op eigen initiatief bij het Europees Parlement om het Poolse standpunt in de rechtsstaatdiscussie toe te lichten. Ook voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie komt aan het woord. Lees het verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers.

• Dinsdag is sowieso een drukke dag. Reken op rapporten van de Europese Commissie hoe de kandidaat-lidstaten het doen, en verder spreekt het college van Eurocommissarissen ook over herziening van de begrotingsregels van het Groei- en Stabiliteitspact.

• Alweer op dinsdag komen de ministers van Europese zaken bijeen in Luxemburg. Zij bereiden de Europese Raad later die week voor. De bewindslieden discussiëren onder meer over staat van de Europese rechtsstaat en de conferentie over de toekomst van Europa.

• De EU-regeringsleiders overleggen donderdag en vrijdag over de gestegen energieprijzen. Maar ook de rechtsstaatcrisis en de ruzie met de Sloveense premier, saillant genoeg tijdelijk EU-preses, komt aan de orde. Lees over Jansa en Mark Rutte het artikel van FD-correspondent Ria Cats.

Meer lezen (en luisteren)?

Opgelet Het is een kwestie van 'dagen of weken' vóór Brussel het 'conditionaliteitsmechanisme' activeert, zei Eurocommissaris Didier Reynders zondag tegen persbureau Bloomberg. Met dat mechanisme kan Brussel landen subsidies ontzeggen die inbreken op de rechtsstaat. Polen en Hongarije procederen er tegen. Vorige week waren er daarom hoorzittingen bij het EU-Hof in Luxemburg. Lees hier een verslag van hoogleraar John Morijn. Intussen heeft Jaroslaw Kaczynski, de leider van de conservatief-rechtse regeringspartij PiS, een nieuwe campagne tegen rechters aangekondigd.

De uitdager De Hongaarse oppositie hield voorverkiezingen om bij de parlementsverkiezingen van 2022 een gezamenlijk front tegen de autoritaire leider Viktor Orbán te kunnen vormen. Ze gaat onder leiding van de partijloze, conservatieve politicus Péter Márki-Zay de verkiezingen in, zo bleek zondag. 800.000 Hongaren brachten hun stem uit. Márki-Zay is nu burgemeester van de zuid-Hongaarse gemeente Hodmezovasarhely.

Risico Wie een film maakt waarin Poolse wandaden in de Tweede Wereldoorlog aan de orde komen, kan rekenen op een heftige discussie. Regisseur Wojciech Smarzowski schrok er niet voor terug. Het zou best kunnen dat de autoriteiten mijn film verbieden, zei hij in een interview.

Eerst zien De Tsjechische premier Babis is bereid in de oppositie te gaan, heeft hij gezegd. Lees hier een analyse waarom hij de parlementsverkiezingen verloor.

Frequentie Brussel De podcast Café Europa van Haagsch College gaat dit keer over drie van de vier Visegrad-landen. Met Mathieu Segers, Annette van Soest, en Jenne Jan Holtland. Luister ook de Europa-podcast van BNR Nieuwsradio.

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking, in deze editie met medewerking van Jasper Houtman.