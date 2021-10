Landbouw De vrede in de landbouwsector duurde één dag Een harmonieus bedoelde dagbladadvertentie heeft kwaad bloed gezet. Veevoederfabrikanten ForFarmers en De Heus stappen uit de splinternieuwe koepelorganisatie AgriNL, na boze reacties van boeren op de advertentie.

