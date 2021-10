Foto: Simon Watts/Getty Images

In het kort Ben Rhodes was acht jaar lang een trouwe schaduw van president Barack Obama.

Onlangs verscheen zijn boek 'Na de val', over de politieke situatie in de VS.

We doen alsof er in Amerika een strijd gaande is tussen twee partijen, zegt hij.

'In werkelijkheid gaat de strijd tussen democratie en autocratie.’

‘Op dit moment voelt het als een last om Amerikaan te zijn’, verzucht Ben Rhodes. ‘Er is een fundamenteel debat gaande over wat Amerikaan zijn betekent. En die vraag heeft mensen uiteengedreven. We dachten alle grote kwesties te hebben opgelost, dat vrijheid en kapitalisme gewonnen hadden. We dachten dat de Verenigde Staten een verheven plek tussen naties innemen. Die illusies zijn doorbroken. Dat is voor iedereen moeilijk om te verwerken, het vreet aan onze politiek en aan onze gemeenschappen.’

Aan het woord is Ben Rhodes. Acht jaar lang was hij een trouwe schaduw van president Barack Obama. Als diens speechschrijver en adviseur voor veiligheidsvraagstukken koos Rhodes de woorden waarmee Amerika tot de wereld sprak, gedurende de laatste periode waarin de VS het zelfbeeld konden koesteren een lichtend voorbeeld voor de rest van de wereld te zijn. ‘Achteraf is gebleken dat Obama's presidentschap ook toedekte wat er onderhuids speelde.'

Rhodes doelt daarbij op de radicalisering ter rechterzijde van de Amerikaanse politiek, aangejaagd door een ‘media-ecosysteem’ dat burgers opsluit in een wereld van complottheorieën en misinformatie. De Republikeinen die nu in Washington rondlopen zijn andere dan toen Rhodes door de gangen van de macht wandelde. Velen van hen hebben wortels in de Tea Party, vertelt hij, en laten zich aan democratische normen weinig gelegen liggen.

Rhodes' boodschap is niet mis te verstaan: ‘We doen alsof er in Amerika een strijd gaande is tussen twee partijen. In werkelijkheid gaat de strijd tussen democratie en autocratie.’

Geen radertje in de Biden-machine

Ondanks de ernst van deze woorden oogt de in een wit poloshirt gehulde spreker ontspannen. Hij woont in San Francisco, waar hij de tijd heeft voor zijn jonge kinderen en zijn hardlooprondes. ‘Ik had ervoor kunnen kiezen een wieltje in de Biden-machine te worden. Maar ik denk dat ik een belangrijkere rol kan spelen als iemand die alarm slaat’.

Dat alarm slaan doet Rhodes in het bijzonder met zijn boeken. Onlangs verscheen Na de val. Op zoek naar democratie in een veranderende wereld (in vertaling verschenen bij de Bezige Bij). Daarin dient een wereld waarin democratie onder druk staat als spiegel voor Amerika. Rhodes' conclusie luidt dat er niets exceptioneel is aan de Amerikaanse democratie - en dat is geen geruststelling.

Na zijn functie in het Witte Huis ging Rhodes op reis om de wereld te zien zonder onderdeel te zijn van de presidentiële entourage. Hij ging naar Rusland en China, maar vooral Hongarije trok zijn aandacht. Dat land was een blauwdruk van wat zich ook in Rhodes' thuisland afspeelde: kiesdistricten hertekenen, oligarchen die het mediaklimaat bespelen, de rechterlijke macht naar je hand zetten, en dat alles gewikkeld in een ideologie van ‘rechts christelijk nationalisme'. Wat Rhodes het ‘autoritaire draaiboek’ noemt was net zo goed van toepassing op de VS.

Amerika oogstte wat het had gezaaid

Na de val was gereed kort voor 6 januari van dit jaar, de dag van de bestorming van het Capitool. Rhodes: ‘Het is niet uitzonderlijk dat in een democratie een corrupte autocraat aan de macht komt, die politieke posten uitdeelt aan zijn familie. Dat er pogingen worden gedaan om de verkiezingen te verdraaien, past daarbij. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat Amerika hiervoor immuun is.’

Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP

In zekere zin oogstte Amerika wat het zaaide, meent Rhodes. ‘De mondiale rechts-autoritaire koers is voor een belangrijk deel een reactie op de wereld die VS hebben gecreëerd: een van grote economische ongelijkheid, met een Amerika dat zijn macht overal laat gelden en met alle ruimte om propaganda te verspreiden via sociale media.’

Dat Amerika de blik nu meer naar binnen richt, is dan ook nodig, meent Rhodes. De VS zijn volgens hem zo lang gebrand geweest op liberale democratie elders dat de gezondheid van de eigen democratie is verwaarloosd. ‘Het ging om het aanboren van nieuwe markten en het verzekeren van de veiligheid die daarvoor nodig was. Dat ging boven de aandacht voor het eigen democratische stelsel’.

Die denkwijze - afkomstig uit de Koude Oorlog - heeft veel minder aanhang onder Rhodes' generatie. Hij is 43, oud genoeg om het staartje van de Koude Oorlog te hebben meegemaakt en gevormd door het langzaam afbrokkelen van Amerika’s statuur. ‘Ik heb het geloof in Amerika's exceptionalisme afgeleerd.’

Eigen democratie eerst

De volgorde die Amerika moet kiezen is volgens Rhodes duidelijk: eerst de eigen democratie op orde brengen voordat er sprake kan zijn van positieve invloed elders. ’Er werd gezegd dat we langer in Afghanistan hadden moet blijven. Maar wat konden we daar verder nog betekenen als we niet eens in staat zijn onze eigen wegen te onderhouden en te investeren ons eigen onderwijs?’

De Democraten hopen dat een uitgebreide binnenlandse agenda een winnende strategie is, maar Rhodes heeft zijn twijfels. ‘Je kunt populair beleid op het gebied van de economie en de gezondheidszorg maken zoveel je wilt, maar dat alleen is niet genoeg om dreiging van autoritaire politiek in Amerika af te wenden. Obama was populair aan het einde van zijn presidentschap, daarna won de politiek van witte nationalistische onvrede.’

In werkelijkheid gaat het volgens Rhodes om de interne infrastructuur van de Amerikaanse democratie. Die maakt mogelijk dat een president met een minderheid van de stemmen wordt verkozen, dat dunbevolkte staten net zo veel gewicht in de schaal leggen als staten waar het gros van de Amerikanen woont. Er vloeien miljoenen anonieme dollars de politiek in en er wordt hard gewerkt aan de herindeling van kiesdistricten en de voorwaarden voor het stemrecht. ‘De Republikeinen hebben begrepen dat ze door dat spel slim te spelen veel macht kunt verwerven met relatief weinig kiezers’.

Olietanker

Bij de Democraten is het besef dat het eerst om de structuur en daarna pas om de inhoud gaat nog onvoldoende ingedaald, meent Rhodes. Zo vraagt hij zich af waarom Washington DC en Puerto Rico nog steeds geen senatoren hebben gekregen in Washington, terwijl daar meer mensen wonen dan in sommige staten. Officiële erkenning als staat voor Puerto Rico en DC zou vrijwel zeker in een klap vier Democratische senatoren opleveren. Rhodes raadt zijn partij aan om democratische hervorming meer tot een speerpunt te maken. 'Amerika is een olietanker, die zich maar moeilijk laat bijsturen. Zolang er niks aan het schip zelf verandert, maakt het niet uit hoeveel geld je aan de binnenlandse beleid uitgeeft.'

Tegelijk ziet Rhodes hoe beperkt de mogelijkheden zijn. Met een minimale Democratische meerderheid op Capitol Hill is de ruimte voor echte hervormingen klein. En ondertussen tikt de tijd weg. ‘Je kunt uittekenen wat er gaat gebeuren. De Republikeinen winnen het huis van Afgevaardigden in 2022. In 2024 wordt Donald Trump weer hun presidentskandidaat. Als hij verliest, zijn er wellicht een of twee staten met Republikeins bestuur die de resultaten nietig verklaren. Dan moet het Huis van Afgevaardigden beslissen wie president wordt. We moeten niet doen alsof een machtsgreep niet kan plaatsvinden in Amerika. Ondertussen kijken we nog naar de Amerikaanse politiek alsof het de jaren negentig zijn, met twee partijen die van mening verschillen over belastingen. Nee, de Amerikaanse democratie is echt in een existentiële fase beland.'

Biden te veel van 'vroeger'

Joe Biden onderkent de opgave voor de helft, meent Rhodes. ‘Hij snapt dat er wat moet veranderen aan Amerika’s ongelijkheid, dat sociale media moeten worden gereguleerd en dat Amerika zich niet moet opdringen aan de rest van de wereld. Als het om de structurele hervorming van de democratie zit hij onvoldoende scherp op de bal. Wat dat betreft is Biden te veel iemand die nog komt uit het tijdperk waarin Amerika zichzelf als onaantastbaar beschouwde.’

Als presidentskandidaat presenteerde Biden zichzelf als een brug, memoreert Rhodes, maar wie er aan de andere kant staat is ongewis. ‘De nieuwe Democratische leider moet iemand zijn die een brede, multi-etnische groep kiezers kan mobiliseren. Er is nog geen zicht op wie dat zou kunnen zijn.’

Wachten op een nieuwe Obama dus? ‘Nee’, zegt Rhodes. 'Een van de problemen van de Obama-tijd was dat het te veel om één persoon draaide. Het moet komen van een grote coalitie, die zich organiseert rond een hernieuwde inrichting van de Amerikaanse democratie.' Dat is volgens hem een laatste kans om, na de val, weer stevig op de benen komen te staan. ‘We zijn al veel verder op het autoritaire pad dan velen durven toe te geven.'