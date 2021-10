Europa FT: Prominente EU-lidstaten koersen aan op handelsoorlog met VK

De Europese Unie moet niet verder toegeven aan het Verenigd Koninkrijk en klaar staan om desnoods een handelsoorlog te beginnen. Dat signaal heeft volgens anonieme bronnen tegen de Financial Times (FT) een vijftal belangrijke EU-lidstaten afgegeven aan eurocommissaris Maros Sefcovic, die namens Brussel gesprekken met de Britten voert. Vooral Frankrijk, Duitsland en Nederland toonden zich voorstander van de harde lijn. Maar ook Italië en Spanje hebben intern duidelijk gemaakt dat wat hen betreft de maat vol is. Gesuggereerd wordt om de energieleveranties aan het VK te blokkeren, handelstarieven te verhogen of zelfs het hele handelsakkoord tussen de EU en het VK op te zeggen, schrijft de Financial Times. Grens Ierland en Noord-Ierland Nog altijd houden de Britten de boot af om de brexit-afspraken over de controles van bepaalde goederen vanuit Engeland, Wales of Schotland richting Noord-Ierland na te leven. Noord Ierland maakt eveneens deel uit van het Verenigd Koninkrijk, maar kent een open grens met Ierland, dat weer bij de EU hoort. Deze week deed de Europese Commissie enkele voorstellen aan de Britten die de controles op bepaalde goederen voor Noord-Ierland moeten verminderen met zo'n 80%. De Britse brexit-minister David Frost liet er vrijdag echter geen misverstand over bestaan dat wat hem betreft de EU nog significante stappen moet zetten om tot een vergelijk te komen. Tegenover Politico verklaarde Frost dat de EU-voorstellen onaanvaardbaar zijn. Met de uit eind 2019 stammende brexit-afspraken moet worden voorkomen dat goederen via de open landgrens tussen Noord-Ierland en Ierland op de interne Europese markt belanden, terwijl ze niet voldoen aan de regels die daar gelden. De Britse regering had zich eind 2019 zelf aan deze afspraken gecommitteerd. Bij nader inzien vindt ze die onwerkbaar. De EU voelt weinig voor het maken van nieuwe afspraken, maar zegt bereid te zijn naar praktische oplossingen te zoeken.