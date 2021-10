Foto: Takeshi Ogura/ANP

In het kort Japanse premier Fumio Kishida wil een nieuwe vorm van kapitalisme introduceren.

Daarmee breekt hij met het neoliberale Abenomics programma.

Vlak voor de landelijke verkiezingen probeert Kishida zich van zijn voorgangers te distantiëren.

De nieuwe premier van Japan, Fumio Kishida, heeft aangekondigd om een nieuwe vorm van kapitalisme te introduceren. Daarmee wil hij breken met het neoliberale Abenomics-beleid dat de Japanse economie het afgelopen decennium typeerde. In een interview met zakenkrant Financial Times (FT) levert Kishida zijn meest openlijke kritiek op het economische programma van zijn voorgangers tot nu toe.

Nadat Kishida de strijd om het leiderschap van de liberale regeringspartij LDP won, werd hij daarmee begin oktober haast automatisch de nieuwe premier van Japan. In het interview met de Britse zakenkrant zegt hij nogmaals toe de welvaartskloof tussen arm en rijk in de Japanse samenleving te dichten. Via belastingprikkels wil de kersverse premier bedrijven ertoe aanzetten om de lonen van hun werknemers te verhogen. Ook wil hij dat zorgmedewerkers meer betaald krijgen.

Ongekende stimulering

Het Abenomics-programma werd door Shinzo Abe geïntroduceerd. Met een termijn van acht jaar (2012-2020) was Abe de langstzittende premier van Japan. Hij stond juist bekend als een man die het bedrijfsleven tegemoet wilde komen, waardoor het voor bijvoorbeeld bedrijven gemakkelijker werd om werknemers te ontslaan. Abenomics behelsde een mix van ongekende monetaire stimulering, flinke overheidsuitgaven en een hervormingspakket. Het doel was om de op twee na grootste economie ter wereld uit jarenlange stagnatie te trekken, met gemengd succes.

'In het geval van het bruto nationaal product, de bedrijfswinsten en werkgelegenheid heeft Abenomics resultaten geboekt', zei Kishida tegen FT. Maar deze positieve effecten zijn niet doorgesijpeld naar alle lagen van de Japanse samenleving, aldus Kishida. 'Ik wil een economie creëren waarin de inkomens van brede groepen in de samenleving erop vooruitgaan, in plaats van die van één groep.'

Risico

Deze impliciete kritiek op Abe's beleid van Kishida komt vlak voor de nationale verkiezingen van Japan, die voor 31 oktober gepland staan. Ook tijdens de strijd om het leiderschap van zijn eigen politieke partij probeerde Kishida zich van voorgaande premiers te distantiëren. Zijn voorganger Yoshihide Suga bleef slechts een jaar aan. De onvrede onder de kiezers over zijn corona-aanpak groeide en deed zijn populariteit kelderen.

In zijn pogingen om weg te bewegen van zijn voorgangers Abe en Suga neemt Kishida een berekend risico. In de Japanse politiek wordt conformisme normaliter beloond. Toch is de kans dat Kishida de aankomende verkiezingen verliest klein, ondanks of dankzij zijn nieuwe plannen. Maar of de huidige regeringscoalitie haar twee derde meerderheid ook behoudt, is maar zeer de vraag.

Geschrokken markten

De belofte van een 'nieuw kapitalisme' waarop de verkiezingscampagne van Kishida gestoeld is, werd eerder slecht ontvangen door de aandelenmarkten. De Nikkei 225, een prominente Japanse beursindex, zette begin oktober zijn langste achtereenvolgende daling sinds 2009 in.

De markten deden Kishida al eens terugschrikken van zijn nieuwe economische plannen. Zo kwam hij er eerder op terug om de belasting op investeringswinsten te vergroten, na een hevige beursreactie op dit voornemen. Leiders van de Japans oppositie beschuldigden Kishida daarna van het maken van inconsistente beloftes, berichtte persbureau Bloomberg donderdag.

Niettemin lanceerde de nieuwe premier donderdag een commissie die de welvaartskloof tussen Japanse huishoudens en nieuwe methoden voor herverdeling moet onderzoeken. Wederom klonken de woorden 'nieuw kapitalisme'.