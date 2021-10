Buitenland Duitse coalitie-onderhandelingen gaan nieuwe fase in

De leiders van Duitse sociaal-democratische SPD, de Groenen en de liberale FDP willen na een week van verkenningsgesprekken officiële onderhandelingen aangaan over een nieuwe regeringscoalitie. Daarmee is de kans dat SPD-kopstuk Olaf Scholz de huidige bondskanselier Angela Merkel opvolgt weer toegenomen. De partijleiders leggen het advies om de coalitie-onderhandelingen te formaliseren nu voor aan de partijcommissies. Op maandag zullen zij naar verwachting officieel bekendmaken of de formele onderhandelingen van start gaan. Tijdens de landelijke verkiezingen eind september werd de SPD met ruim 26% van de stemmen de grootste partij. Hoewel de inhoud van de campagnes van de SPD en de Groenen op fiscaal vlak, sociaal beleid en klimaatplannen flink verschilden van die van de FDP, besloten ze toch verkennende gesprekken te voeren. Verkeerslichtcoalitie De drie partijen, vanwege hun partijkleuren ook wel de verkeerslichtcoalitie genoemd, schreven afgelopen week samen een document met hoofdlijnen voor een formeel coalitie-overleg. Vrijdag gaven zij samen een persconferentie over de gesprekken. Naar Duitse maatstaven is dit verkennende akkoord betrekkelijk snel gesloten. Het akkoord bevat enkele gevoelige politieke onderwerpen. Zo staat erin dat Duitsland al vanaf 2030 kolen vaarwel zegt, acht jaar eerder dan gepland. Ook bevat het document een klimaatactieplan. De SPD en de Groenen gaan akkoord met de eisen van de FDP om de limieten aan de staatsschuld niet te veranderen en geen nieuwe belastingen te introduceren. De details van deze plannen worden de komende tijd in de formele gesprekken uitgewerkt. Als de drie partijen er samen uitkomen, krijgt Duitsland voor het eerst in zestien jaar een regering zonder de CDU/CSU. Ook krijgt Duitsland dan voor het eerst een regering met drie partijen, in plaats van met twee.