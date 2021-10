Kennis en innovatie China blijft populair onder Nederlandse wetenschappers Het Westen is steeds benauwder voor China. Toch willen Nederlandse wetenschappers blijven samenwerken met Chinese collega's. Het levert ze geld op en hun eigen reputatie profiteert. Ook willen ze 'maatschappelijke kloven dichten'.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: China blijft populair onder Nederlandse wetenschappers Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren