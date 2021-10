Europa Wat kan Brussel doen tegen Warschau? De onbuigzame opstelling van Polen in het conflict met de Europese Commissie over de rechtsstaat plaatst Brussel voor een enorm dilemma. De koers van Warschau houdt een groot risico in voor de cohesie van de Europese Unie, maar de Commissie kan zich geen juridische flaters veroorloven en moet dus behoedzaam opereren. Welke opties heeft ze om met de Poolse uitdaging om te gaan?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Wat kan Brussel doen tegen Warschau? Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren