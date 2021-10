Europa Kalmte, focus en dialoog: de EU wil moddergooien met Polen ditmaal voorkomen De ruzie tussen Polen en Brussel over respect voor de rechtsstaat is kort van tevoren nog aan de agenda van de EU-top van donderdag en vrijdag toegevoegd. Er moet dus gesproken worden, maar de regeringsleiders willen de vlam niet wéér in de pan laten slaan.

