Fiscaal Hoogleraar laakt invloed adviseurs op fiscale wetgeving Hoeveel aandacht moet de staatssecretaris van Financiën besteden aan de commentaren van belastingadviseurs op zijn fiscale wetsvoorstellen? De meningen daarover lopen sterk uiteen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Hoogleraar laakt invloed adviseurs op fiscale wetgeving Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren