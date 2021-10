Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: verkiezingskoorts, vis en Vikingen.

1. Orbán geeft Washington en Brussel de schuld ...

Als Viktor Orbáns Fidesz-partij in 2022 de parlementsverkiezingen in Hongarije verliest, weten we hoe dat komt: het bemoeizuchtige buitenland. Dat bleek zaterdag uit de speech van de Hongaarse premier bij de herdenking van de Hongaarse opstand in 1956.

Meerdere politieke partijen hielden zaterdag manifestaties. Naast Fidesz - dat sympathisanten uit de provincie met bussen naar Boedapest had gebracht - was dat de oppositie, en ook de satirische Partij van de Hond met Twee Staarten. Die kwam met een 'Stop iedereen'-optocht, een verwijzing naar regeringscampagnes die vaak met 'Stop' beginnen.

Viktor Orbán greep de herdenking van gebeurtenissen uit het verleden ook aan om politiek voor de toekomst te bedrijven. Hij nam stelling tegen de zes partijen die volgend jaar verenigd tegen hem in het politieke strijdperk treden, en kwalificeerde die als 'links', alhoewel zijn belangrijkste uitdager Péter Márki-Zay aartsconservatief is en je oppositiepartij Jobbik, die haar wortels in extreemrechts heeft, moeilijk links kan noemen.

'Links' wil 'een plaatsvervanger zijn voor Soros en Brussel', zei Orbán - hij gebruikt de Amerikaans-Hongaarse filantroop annex investeerder George Soros al jaren als doelwit. Die financierde onder meer de Central European University, die door de Hongaarse regering uit Boedapest is weggepest.

Ja, en Brussel, dat staat in Orbán-speak natuurlijk voor instituties die de soevereiniteit van de Hongaren trachten aan te tasten door te wijzen op Hongaarse inbreuken op de rechtsstaat en schending van de rechten van burgers. Brussels strategie is gevaarlijk, suggereerde Orbán: 'Wij zijn de David die Goliath maar beter kan ontlopen.'

De Hongaren hebben hun lot in eigen handen, zei de premier. 'Wat 'zij' in Brussel, in Washington en vanuit het buitenland aangestuurde media willen, is niet van belang. Brussel praat tegen ons, en behandelt ons - net als overigens bij de Polen gebeurt - alsof we een vijand zijn. Het is tijd dat ze in Brussel begrijpen dat zelfs de communisten ons niet konden verslaan.'

... maar Peking is een ander verhaal

Dat laatste verhindert Orbán niet om goede zaken te doen met communisten, met name die in Peking. Een onlangs verschenen notitie van de Amerikaanse denktank CEIP illustreert hoe innig de banden tussen Boedapest en de Volksrepubliek zijn. En volgens de analyse is Orbán 'een nuttige tussenpersoon' om Europese kritiek op mensenrechtenschendingen in de Volksrepubliek te verzwakken. Hongarije blokkeerde meermaals kritische EU-verklaringen richting Peking.

De nauwe banden tussen Peking en Boedapest komen bijvoorbeeld tot uiting in de pogingen om een vestiging van de Chinese Fudan-universiteit in Boedapest op te zetten, een plan dat Orbán in de ijskast lijkt te hebben gezet omdat het impopulair is. Verder is er natuurlijk de aanleg van een snellere railverbinding tussen Belgrado en Boedapest, mede bedoeld om de door het Chinese staatsbedrijf gecontroleerde haven van Piraeus in Griekenland een snellere verbinding naar Midden-Europa te geven.

De gewekte verwachtingen over Chinese investeringen in Hongarije zijn volgens de CEIP-analyse niet helemaal ingelost, en China zelf is niet bijster geïnteresseerd in Hongarije, menen de opstellers van het rapport. Maar het Chinese chemiebedrijf Wanhua stak wel miljarden in Hongarije, en het Midden-Europese land is een belangrijke uitvalsbasis voor telecomgigant Huawei en de Bank of China.

Overigens begon Orbán niet als een fan van Peking. Tijdens zijn eerste periode als premier (1998-2002) bezocht hij de Dalai Lama, een politieke daad die je doorgaans geen bonuspunten in Peking oplevert.

2. De klok tikt in de Brits-Franse visruzie

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk steggelen al maanden over de toegang van Franse vissers tot de wateren bij de Britse Kanaaleilanden. De Fransen vissen daar al sinds jaar en dag, maar sinds brexit hebben ze te maken gekregen met lastig te verkrijgen vergunningen.

Er leek wat progressie te zitten in de besprekingen over het probleem, maar nog altijd niet genoeg, zei de Franse minister van Europese zaken Clément Beaune afgelopen weekeinde. Eerder stelde hij een ultimatum: als de Britten voor eind oktober niet met vergunningen komen, komt Frankrijk met sancties. De komende dagen hakt de Franse regering daarover een knoop door, aldus Beaune.

Er zijn wel wat Britse vergunningen losgekomen, maar dat gaat te langzaam, vindt de minister. Eerder opperde hij al dat Frankrijk de leverantie van stroom richting de Kanaaleilanden kan verminderen. Een andere optie is dat Britse vissers hun vangst niet langer bij Franse vismijnen kunnen aanlanden.

Volgens de verantwoordelijke bestuurder op Jersey, Ian Gorst, hebben de meeste Franse vissers al tijdelijke dan wel permanente vergunningen gekregen. Degenen die niet kunnen aantonen dat ze al jaren in het gebied visten, kregen die niet. Gorst, die vorige week overleg voerde in Parijs, wijt de vertraging aan de afhandeling van de kwestie - de nodige documenten moeten vier verschillende instanties passeren.

Ondertussen lopen de besprekingen tussen het VK en de EU over de in Noord-Ierland gerezen bevoorradingsproblemen sinds brexit onveranderd moeizaam. Nu dreigt zelfs de leverantie van ‘Christmas Crackers’ (knalvuurwerk) aan Noord-Ierland in het honderd te lopen, zei de Britse regering zaterdag. Dinsdag ontmoeten de partijen elkaar voor nieuw overleg.

3. Vikingen krijgen eigen stem in Bondsdag

De nieuwe Bondsdag telt 736 parlementariërs. De schijnwerpers staan altijd op de grootste fracties, maar er is ook één eenmansfractie: die van het Südschleswiger Wählerverband (SSW). Voor het eerst sinds 1953 haalde deze partij, die Denen vertegenwoordigt in Sleeswijk-Holstein, de noordelijkste deelstaat van Duitsland, weer een zetel.

De SSW hoeft als partij voor regionale minderheiden niet te voldoen aan de kiesdrempel van 5%, maar tot nu bleef het Bondsdag-optreden beperkt tot de periode 1949-1953. Maar in september haalde de regionale lijst 3,2% van de stemmen in Sleeswijk-Holstein, genoeg voor een Berlijnse comeback van de Deense partij.

De SSW verwees bij haar campagnevideo 'Nu komt het Noorden!' naar de Vikingen. Die werd ruim 200.000 keer bekeken. De actieslogan 'We zeilen voor jullie naar Berlijn' deed wat makkelijk over de nautische bereikbaarheid van de Duitse hoofdstad, maar de drakkar op de SSW-folders loog er niet om. Kandidaat 'Stefan Seidler zal met zijn vuist op tafel rammen als Berlijn wéér geen acht op de belangen van Sleeswijk-Holstein slaat', meldt de partij.

Waar moeten we deze week op letten?

• Denktank CEPS brengt dinsdag een webinar over de regelmacht van de EU en de toekomst daarvan. Naar aanleiding van deze notitie.

• De EU-ministers van energiezaken zijn dinsdag in Luxemburg. Uiteraard gaat het over de enorm gestegen energieprijzen.

• De Europese Rekenkamer komt dinsdag met zijn jaarverslag, en vrijdag met zijn verslag over de Europese agentschappen.

• De Brusselse denktank Bruegel brengt dinsdag en woensdag twee webinars over klimaatbeleid. Bij de eerste spreekt de Italiaanse minister van ecologische transitie, Robert Cingolani (de minister die graag een bijzondere behandeling wil voor Ferrari en Lamborghini).

• Eurocommissaris van justitie Didier Reynders overlegt woensdag met de Tweede Kamer over de rechtsstaatperikelen in de EU, met name met Polen. De Tweede Kamer eiste eerder dat de EU Polen Europese subsidies ontzegt.

• Karteljuristen opgelet: donderdag komt er een advies aan het Hof van Justitie van de EU over hoe te handelen met vragen over verjaring van het truckkartel, waarbij ook DAF betrokken was. Ook donderdag: een arrest over grensoverschrijdende gezondheidszorg.

• De Brusselse denktank EPC neemt donderdag onder de loep waar Europa eigenlijk staat met het coronaherstelplan, strategische autonomie en de Green Deal.

• Zondag begint de mondiale klimaattop in Glasgow. Volg hier de FD-berichtgeving.

