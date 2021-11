Milieu en klimaat 'Glasgow'-president Alok Sharma vliegt wat af om de wereld te redden De oud-premiers Theresa May en David Cameron wilden er hun handen niet aan branden, dus werd de tamelijk onbekende Alok Sharma voorzitter van de VN-klimaattop namens gastland Groot-Brittannië. De komende dagen kan hij bewijzen meer te zijn dan een product van de baantjesmachine van de Conservatieve Partij, als hij erin slaagt een klimaatakkoord van Glasgow op te stellen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Glasgow'-president Alok Sharma vliegt wat af om de wereld te redden Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren