Foto: Reuters

1. Geduld is een schone zaak...

Toen de Poolse premier Mateusz Morawiecki twee weken in een brief van leer trok tegen de EU vanwege het rechtsstaatconflict met Brussel, onderstreepte hij ook dat Polen 'volledig aan het Europees recht voldoet'. Poolse critici waren even uit het veld geslagen door die bewering, want die klopt natuurlijk niet.

Los van de slepende kwestie over de tuchtkamer van de Poolse hoge raad — Polen belooft die al maanden te sluiten, maar heeft dat nog altijd niet gedaan — heeft de regering namelijk nog steeds niks betaald van de dwangsom van €500.000 per dag, opgelegd door het Europees Hof op 20 september in een conflict over bruinkoolwinning in de mijn Turów.

Maar daarna begon het grote wachten. Gingen de Polen proactief dat half miljoen betalen? De teller staat nu al op €20,5 mln, gerekend vanaf 20 september. Maar hoe snel stuurt de Europese Commissie een factuur naar Warschau? Want Brussel kan pragmatisch redeneren en hopen dat voor er nota's uitgaan, Tsjechië en Polen alsnog tot een vergelijk komen.

Polen zelf hoopte daar wel op, en vroeg recent het Europees hof nog of het zijn oordeel uit mei wilde opschorten. Dat was vlak voor protesterende Poolse mijnwerkers bezit namen van de straten van de Luxemburgse Kirchberg, waar de Europese instituties zoals het hof zijn gevestigd. Hun betoging verliep rustig (Luxemburg had een politiemacht van 800 agenten opgetrommeld, en had België gevraagd om versterking).

Het Hof wees het Poolse verzoek af. Maar wanneer zou Brussel nu de eerste aanmaning naar Warschau versturen? Een begin van een antwoord kwam vorige week. De Commissie heeft 19 oktober, bijna een maand na het besluit over de dwangsom, Polen formeel gevraagd of het werk in Turów daadwerkelijk is gestaakt (nee), en of Warschau gehoor heeft gegeven aan de beschikking van het EU-Hof (nee).

Als Polen niks heeft gedaan, 'gaat de Commissie om betaling [van de dwangsom] vragen met regelmatige tussenpozen'. Als Warschau niet betaalt, kan Brussel de te betalen boete aftrekken van de subsidies die Polen claimt.

... en in Brussel weten ze dat heel goed

Ook als er plots een deal is, is Polen Brussel geld (en de Europese begroting) schuldig. Maar dan moet je wel een nota sturen, die er dus nog niet is. De gang van zaken werpt de vraag op hoe snel de Commissie in actie komt bij de nieuwe dwangsom die het EU-Hof Polen woensdag oplegde. Zolang Warschau de omstreden tuchtkamer niet sluit, moet het €1 mln per dag betalen.

Maar wanneer hangt dus deels van Brussel af. Nu zijn dwangsommen een tamelijk nieuw terrein. Hoe de Commissie te werk gaat, blijkt uit de afwikkeling van een geschil dat Brussel had met... België.

In 2017 stapte de Europese Commissie naar het Europees Hof omdat België, meer in het bijzonder het gewest Brussel, niet aantoonbaar de richtlijn voor de reductie van de kosten voor aanleg van breedband op tijd in nationale regels had omgezet. Dat de zaak gevoelig lag bij lidstaten bleek uit het feit dat niet minder dan negen landen zich aan de kant van België opstelden.

Hun juridische vuurkracht mocht niet baten. Het EU-Hof legde België in juli 2019 een dwangsom van €5000 per dag op. Daarna stuurde de Commissie tussen december 2019 en september 2020 meerdere kattebelletjes richting België, om het boetegeld te berekenen en te ontvangen.

België betaalde uiteindelijk op 17 september 2020 de som van €542.451,37 (de verschuldigde dwangsom plus rente). Omdat de Belgen ook de regels inmiddels goed hadden doorgevoerd, sloot de Commissie de zaak op 3 december van dat jaar.

Foto: Reuters

2. Eén handelsconflict minder, eentje erbij

Bij de G20-top in Rome bereikten de EU en de VS zaterdag een vergelijk over het beëindigen van strafheffingen die Donald Trump ooit op staal en aluminium uit Europa had ingesteld (lees het verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers). Maar op de achtergrond broeit alweer een nieuwe twist: over elektrische auto's.

Washington wil de aanschaf van elektrische auto's stimuleren en broedt op een royaal subsidieprogramma. Maar: er zit een addertje in de kleuren van de Amerikaanse vlag onder het gras. Autokopers kunnen volgens het plan een premie van in totaal $12.500 krijgen bij de aanschaf van een elektrische wagen. Maar in dat bedrag zit een premie van $4500 als de wagen is gemaakt in Amerikaanse fabrieken waar de UAW-bond voor werknemers in de auto-industrie is gevestigd. En bovendien een premie van $500 voor batterijen die in de VS zijn gemaakt.

Buitenlandse autofabrieken zijn boos over het plan: zij stellen dat General Motors, Ford en Chrysler disproportioneel profiteren. De ambassadeurs van Canada, Mexico, Japan, de EU en EU-lidstaten zoals Duitsland en Nederland hebben nu een brief op poten naar Washington gestuurd. Zij stellen dat het subsidieprogramma in strijd is met internationale handelsregels.

Na 2027 zouden de premies sowieso alleen voor auto's 'Made in the US' beschikbaar zijn. Het plan is overigens nog niet rond — het maakt deel uit van het economisch stimuleringsprogramma Build Back Better van president Biden. Het Amerikaanse Congres moet er zijn goedkeuring nog aan geven. Autovakbond UAW is uiteraard opgetogen.

Foto: Reuters

3. Rechts Frankrijk strijdt tegen windmolens

Frankrijk zet zijn beste beentje voor bij de klimaattop in Glasgow, maar windenergie is inmiddels een thema bij de presidentsverkiezingen van 2022. Zowel Marine Le Pen van het radicaal-rechtse Rassemblement National als de rechts-conservatieve Xavier Bertrand (Les Républicains) ageren tegen windmolens.

Le Pen wil de turbines zelfs neerhalen en subsidies voor windenergie schrappen. Bertrand wil een moratorium op nieuwe molens. Windenergie is 'een Frans schandaal', zei hij tijdens zijn campagne. Hij vindt dat de windturbines het landschap ontsieren, te duur zijn en dat windenergie tot hogere stroomnota's leidt.

Franse energiebedrijven zoals Engie zijn gealarmeerd. Frankrijk loopt met windenergie al achter op Spanje en Duitsland, stelde bestuursvoorzitter Catherine MacGregor van Engie op de zender France Inter vast. Ze noemt een moratorium 'extreem gevaarlijk' en 'een grote fout' als Frankrijk een koolstofvrije toekomst tegemoet wil gaan.

Netwerkbeheerder RTE publiceerde juist vorige week een studie naar de toekomst van de Franse energievoorziening. Daarin staat dat duurzame energiebronnen zoals windenergie onmisbaar zijn.

