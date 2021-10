Europa EU en burgerinspraak, het is nog even wennen Wat verlangt de burger van de Europese Unie? Na crises rond de euro, vluchtelingen, de brexit en corona acht het landenblok de tijd rijp voor een herijking. Een heuse toekomstconferentie ging van start, met een sleutelrol voor burgerpanels. De eerste ervaringen zijn wisselend.

