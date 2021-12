De wereld in 2022 Het ‘festival van de brexit’ mag niet meer zo heten Ongemak over een festival dat in 2022 een ‘baanbrekende viering van Britse creativiteit’ belooft, is symbolisch voor de rol die het vertrek uit de EU momenteel inneemt in de Britse samenleving.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Het ‘festival van de brexit’ mag niet meer zo heten Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren