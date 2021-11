Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: brexithoofdbrekens en angst voor geweld in Bosnië.

Foto: Reuters

1. Take back control - maar door wie?

Het Verenigd Koninkrijk verliet begin dit jaar de EU en aan beide kanten van het Kanaal worstelen we nog altijd met de gevolgen: voor vis, voor Noord-Ierland en ga zo maar door. De vrees is dat de zaak deze week verder escaleert en de EU zelfs het handelsakkoord met het VK in de ijskast kan zetten.

Door de conflicten is het moeilijk om Het Conflict nog te zien. Een toespraak van Paul Craig, emeritus hoogleraar Engels recht aan de Universiteit van Oxford bood op dit vlak extra inzicht. Hij sprak donderdag bij het jaarcongres van de Internationale Federatie voor Europees Recht in Den Haag.

Craig fileerde met name één slogan van de brexiteers: Take back control. 'De aanname was dat wat we aan bevoegdheden zouden terughalen van de EU, aan het Britse parlement zou toevallen', zei de hoogleraar. 'Dat zou onze soevereiniteit vergroten en de democratie versterken. Onze gekozen volksvertegenwoordigers zouden de mogelijkheid krijgen om hun instemming of afkeuring te laten blijken over de keuzes waarvoor we staan. Maar de realiteit was behoorlijk anders.'

Ga maar na, merkte hij op. 'Het parlement oefende bijna geen controle uit over de Overeenkomst voor handel en samenwerking (TCA) tussen de EU en het VK. Formeel gebeurde dat wel, maar de parlementariërs kregen maar 36 uur om de 1246 pagina's van de TCA door te werken. De meeste Lagerhuisleden namen die tijd helemaal niet, en als ze het hadden gedaan, hadden ze de pagina's niet gesnapt.'

Daar komt bij dat het parlement amper van doen heeft met allerhande bilaterale deals met de EU die uit de TCA voortvloeien, aldus Craig. Verschillende commissies stellen bindende besluiten vast, zonder dat de volksvertegenwoordiging er greep op heeft.

... alvast niet het Lagerhuis

Volgens de hoogleraar is 'de realiteit dat de brexit de macht van de regering enorm heeft vergroot, ten koste van het parlement. De complexe brexitwetgeving geeft veel verreikende bevoegdheid aan ministers, met weinig parlementair toezicht.'

De zogeheten Hendrik VIII-clausules versterken dat nog, stelt hij. Zo'n clausule geeft de regering de macht om via 'afgeleide wetgevende besluiten' primaire wetgeving aan te passen, of zelfs in te trekken. Ook bij dit proces valt het parlementaire toezicht vies tegen, aldus Craig. 'En elk stukje brexitwetgeving barst van dat soort clausules. De regering maakt er graag gebruik van.'

Dus ja, take back control, begin daar maar niet over, maakte de hoogleraar duidelijk. En al dat gehamer in Londen op de vrijhandel die nu mogelijk is vanwege brexit, ergert hem ook. 'Ze deden of vrijhandel vrijheid betekent. Dat is een grap. Iedereen die vrijhandelsverdragen begrijpt, weet dat ze geen vrijheid met zich meebrengen. Als je tekent, stem je in met verplichtingen.'

Nou, zo ver dus over controle en vrijheid... intussen blijft de brexit opspelen. Deze week praten de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk verder over de problemen in Noord-Ierland. Lees de sombere verklaring van Brussel, en het verhaal van FD-correspondent Ria Cats. En lees ook dit artikel van FD-correspondent Joost Dobber. En hier nog een blog, voor het overzicht.

Foto: Reuters

2. Angst voor nieuw geweld in Bosnië

De internationale gemeenschap is steeds bezorgder over wat er in Bosnië gebeurt. De Bosnische Serviërs lijken erop uit om de wankele samenwerkingsconstructie in Bosnië-Herzegovina tussen Bosnische Serviërs, Kroaten en moslims op te blazen.

Soepel liep de samenwerking tussen de bevolkingsgroepen in het land nooit. Maar de Servische leider Milorad Dodik, de baas in de zogenaamde Republika Srpska (een van de twee entiteiten waaruit Bosnië en Herzegovina bestaat), gedraagt zich steeds driester. Hij mikt bijvoorbeeld op eigen belastinginning en een eigen leger, in plaats van dat er Serviërs in het Bosnische leger zitten.

Een Bosnisch-Servisch leger: dat doet mensen direct denken aan de gruwelijkheden van de oorlog in Bosnië in de jaren negentig. Om de vrede in Bosnië te garanderen, is er nog altijd een Europese vredesmacht in het land (EUFOR), en staat het civiele bestuur onder toezicht van de internationale gemeenschap, via het Office of the High Representative (OHR).

Die hoge vertegenwoordiger is de Duitser Christian Schmidt. Zijn voorganger, de Oostenrijker Valentin Inzko, bepaalde eind juli — aan het einde van zijn termijn — dat op ontkenning van de genocide in Bosnië een celstraf van vijf jaar komt te staan.

Voor de Bosnische Serviërs was dat de reden om samenwerking binnen de Bosnische staat op te zeggen. Schmidt zei onlangs dat de Servische manoeuvres in Bosnië het bestaan van het land bedreigen. In een gesprek met persbureau Reuters waarschuwde hij dat de onrust in Bosnië 'ook de moeizame relatie tussen Servië en Kosovo zal aantasten'.

De aanwezigheid van de internationale gemeenschap in Bosnië en Herzegovina is een hindernis voor de plannen van Dodik. Maar die heeft vrienden elders, in Belgrado, in Boedapest (premier Orbán bezocht Dodik afgelopen weekeinde) en in Moskou en Peking. Daarom moest Christian Schmidt vorige week bij de VN spitsroeden lopen om bij de Veiligheidsraad een nieuw mandaat voor een jaar extra EUFOR in Bosnië te krijgen.

Maar in de daarvoor benodigde VN-resolutie was om Rusland en China te plezieren hoegenaamd geen verwijzing meer naar de rol die de OHR zelf in het land speelt. Volgens sommige waarnemers is het de schuld van de Europese Unie dat de positie van de OHR steeds verder is uitgehold.

Bosnië en Herzegovina hoeven van diezelfde EU trouwens weinig te verwachten. Uit het laatste rapport van de Europese Commissie blijkt dat het land op bijna geen enkel terrein vooruitgang heeft geboekt richting wat de EU van een mogelijk lid verwacht.

Kosovo en Bosnië en Herzegovina zijn de enige Balkanlanden die niet de status van EU-kandidaat-lidstaat hebben. Op deze manier gaat daaraan ook niets veranderen, constateren analisten. Maar waarschijnlijk is het gebrek aan EU-perspectief nu de minste zorg in Sarajevo.

