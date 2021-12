De wereld in 2022 Voor het eerst sinds 2014 maakt de Hongaarse oppositie een kans Met hun aanvallen op de rechtsstaat zetten Polen en Hongarije de cohesie van de EU onder druk. Kunnen de verkiezingen in 2022 in Hongarije voor een ommekeer zorgen? Een onverwacht populaire oppositie-kandidaat gooit wellicht roet in Orbáns eten.

