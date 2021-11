Europa In de achtertuin van de EU dreigt desintegratie Bosnië dreigt uiteen te vallen. De Bosnische Serviërs denken erover om de stekker uit de staat te trekken, en dat doet mensen vrezen voor geweld. De crisis is volgens critici mede te wijten aan de Europese Unie, die de Westelijke Balkan geen echt perspectief biedt.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: In de achtertuin van de EU dreigt desintegratie Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren