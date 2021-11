De wereld in 2022 ‘Te weinig en te laat, dat is het kenmerk van deze EU’ De Belgische oud-premier Guy Verhofstadt is als Europarlementariër bezig aan zijn laatste politieke kunstje. Met de EU-toekomstconferentie ging een lang gekoesterde wens op de valreep in vervulling. Brengt dit burgerforum zijn ‘Verenigde Staten van Europa’ in 2022 alsnog dichterbij?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: ‘Te weinig en te laat, dat is het kenmerk van deze EU’ Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren