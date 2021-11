Milieu en klimaat Burgemeester Utrecht: 'Gemeenten kunnen klimaatmaatregelen niet betalen' De kosten voor klimaatmaatregelen groeien gemeenten boven het hoofd. Een nieuw kabinet zou financieel moeten bijspringen. Premier Mark Rutte heeft het over actie, actie, actie, dan moet hij er ook wel echt voor gaan staan, zegt de burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Burgemeester Utrecht: 'Gemeenten kunnen klimaatmaatregelen niet betalen' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren