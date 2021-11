Europa 'Het is ondenkbaar dat de Duitsers in hun eentje hun economie draaiende kunnen houden' Het moet maar eens klaar zijn met het eeuwige debat over de kloof tussen Noord- en Zuid-Europa, vindt de Italiaanse oud-premier Giuseppe Conte, thans leider van de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging (M5S). 'We zitten in hetzelfde schuitje.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Het is ondenkbaar dat de Duitsers in hun eentje hun economie draaiende kunnen houden' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren