Milieu en klimaat Stemming in Glasgow slaat om: VS en China gaan samen optrekken in bestrijden klimaatcrisis De Verenigde Staten en China kondigden woensdagavond onverwachts een gezamenlijk plan aan om de komende tien jaar broeikasgasemissies te verminderen. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk lijken van niets te hebben geweten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Stemming in Glasgow slaat om: VS en China gaan samen optrekken in bestrijden klimaatcrisis Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren